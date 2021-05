FROM THE RESEARCH LABORATORIES

Investigation of 238U, 234U And 210Po Content in Selected Bulgarian Drinking Water

Abstract. The radioactivity of selected sources of drinking water in Southern Bulgaria was investigated using 238U, 234U and 210Po activity measurements and dose calculation, respectively. The activities of 238U, 234U and 210Po varied from 226 to 826 mBq/L, 274 to 1623 mBq/L and < 0.6 to 25.5 mBq/L, respectively, being lower then derived concentrations for radioactivity in water intended for human consumption of the considered radionuclides, given in EC Directive 2013/51/EURATOM. In some drinking waters the mass concentration of natural uranium exceeded the set maximum chemical concentration level of 0.030 mg/L.

A radioactive disequilibrium between 234U and 238U in water was detected.

Based on the radionuclide activity concentrations total annual effective ingestion doses for adults, as well as contribution of each particular radionuclide to the total doses, were assessed and discussed. Тhe lowest contribution to the annual effective doses was found for 210Po and the highest for 234U. The results show that the annual effective doses of residents are below the reference level of 100 µSv/y according to the recommendations of the World Health Organization. The obtained new results are used to assess the radiation status of the investigated water.

Keywords: drinking water; natural radioactivity; 238U; 234U; 210Po; annual effective dose

1)Bozhidar Slavchev, 1)Elena Geleva, 2)Blagorodka Veleva,

1)Hristo Protohristov, 1)Lyuben Dobrev,

1)Desislava Dimitrova, 1)Vladimir Bashev, 1)Dimitar Tonev

1)Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy – BAS (Bulgaria)

2)National Institute of Meteorology and Hydrology (Bulgaria)

TEACHING EFFICIENCY

Рефлексивното умение – конструктивно-прогностичен анализ в методически контекст

Резюме. В чисто исторически аспект, умението е сред онези ключови категории в полето на човешката практика, които са обект на различни изследователски търсения – философски, психологически, педагогически, и не на последно място – методически. Това е обективно най-малкото защото комплексът от умения на личността е показател за продуктивността на познавателния опит както в чисто прагматичен, така и във фундаментален за отделната личност аспект. Този комплекс е основна характеристика за описание на човешката практика и е в основа на нейното усъвършенстване и развитие. Рефлексивните умения са структурна и функционална част от трансформацията на когнитивния, афективния и психомоторния опит и като такава част се включват в индивидуалното образователно пространство на субекта, като до голяма степен и го определят. Поради тази причина един конструктивно-прогностичен анализ на рефлексивното умение в предметното поле на методиката е насочен най-общо към отговор на въпросите: Какво е това?; Каква е неговата структура?; Как се интегрира в системата умения?; Как се формира и развива? Отговорите на тези въпроси са в основата на методическото му декодиране и технологизиране в процеса на подготовка на учителите. Всичко това очертава и територията на методическия контекст на анализ на рефлексивното умение.

Ключови думи: рефлексивно умение; взаимоотношения в когнитивния опит; качество на технологията

Наташа Цанова, Надежда Райчева, Иса Хаджиали

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Методологична рамка за извеждане на смислообразуващи категории в методиката на обучение по биология

Резюме. За зрелостта на една наука може да се съди по наличието на изчистеност в терминологията, тоест зрялост на специфичния език и очертан физиономичен облик в методологично отношение, разбиран като яснота в контекста на предмета на науката. Науките с интегративен характер, сред които е и методиката на обучение по биология, са изправени пред предизвикателството да „търсят себе си“ и да „съзряват“ в сянката на науки, от които заимстват език и методология. В този процес на очертаване на ясна територия на интегративната наука е от ключово значение изясняването на категориалния апарат и декомпозирането му в контекста на понятията и езиковата специфичност на науката. При предаване на опита можем да говорим за четириизмерност: от една страна, се предават идеи, от друга – определената символно-знакова система, свързана с тях, от трета – се усвояват значения като възможности за функциониране на обективната действителност, и от четвърта – „регламентът“ за взаимодействие между субекта и обекта на познание (методология на познавателните актове). Четирите дименсии затварят полето на обективния смисъл на науката и образованието и очертават територията на обща методологична рамка, в контекста на която може да се изведат базисните категории, които формират образа на съответната наука.

Ключови думи: категории; методология на обучението по биология; научна методологическа рамка

Надежда Райчева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

EDUCATION: THEORY AND PRACTICE

Първи стъпки в квантовата физика – елементарно изложение II. Моделни примери (потенциални ями)

Резюме. Разгледани са и подробно анализирани случаи на частица в едномерна правоъгълна яма – безкрайно дълбока и с крайна дълбочина. Като пример е анализирана адсорбция на водороден атом върху метална повърхност чрез качествено и точно решение на задачата.

Ключови думи: квантова физика; правоъгълна яма; метална повърхност; адсорбция

Михаил Аврамов, Димитър Мърваков

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

CURRICULUM MATTERS

Функционален анализ на умението за конструиране на педагогическо решение

Резюме. Създаването на педагогическо решение в рамките на дадена ситуация е изява на професионалната компетентност на учителя и включва различни групи умения, които функционират като цяло и се проявяват в крайния резултат, който може да е свързан с оценка и избор на определени образователни ресурси, с изграждане на отделни елементи или на цялостен модел на процес на обучение по определена тема и в определен контекст. Част от уменията, които се намесват като регулатор на професионалния избор са свързани с ретроспекция на опита (учебен и преподавателски, когнитивен и афективен), с оценка на елементите на този опит и последващ избор какво и как да се включи като част от решението на дадената професионална задача. Някои от критериите за анализ на конструираното са свързани с адекватност спрямо целта на професионалната задача и вътрешна непротиворечивост, тоест кохерентност на цялостното решение. В статията е представена връзката между базисните професионално-педагогически и методически умения и оценъчно-рефлексивната им надстройка в контекста на създаване на конкретно професионално решение в идеално зададена ситуация.

Ключови думи: професионална компетентност; учител по биология; педагогическо решение

Надежда Райчева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

NEW APPROACHES

Изследване на рефлексивното мислене при 15 – 17-годишни ученици в обучението по биология – в интелектуален и личностен аспект

Резюме. В доклада е представено емпирично изследване, свързано с разкриване на корелационни зависимости между интелектуалната и личностната рефлексия при 15 – 17-годишни ученици в гимназиалния етап на биологичното образование. За целите на експеримента са формирани две контрастни групи: контролна (80 ученици) и експериментална (90 ученици), обучавани в различни средни училища в България. Резултатите от изследването са обработени със софтуерния продукт SPSS чрез използване на коефициенти за корелация – коефициент на Спирман-Браун (rsb) и коефициент на Пирсон (r). Те доказват, че разработеният модел на технология, основан на рефлексивен подход, влияе позитивно върху уменията на учениците да осъществяват рефлексия над собствената си познавателна дейност и качествата на собствената личност при изучаване на генетично и биотехнологично учебно съдържание.

Keywords: correlation; intellectual reflection; personal reflection; reflective approach; reflective technology

Иса Хаджиали

Софийски университет „Св. Климент Охридски“