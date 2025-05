Към нашите читатели

Editorial

Уважаеми читатели,

За нас е удоволствие да Ви представим първият брой на сп. „Обучение по природни науки и върхови технологии“ за 2025 година!

През изминалата 2024 г. се проведе първото издание на конкурса за научна статия на тема „Природни науки и иновации в образованието“, обявен от редакционната колегия на списанието и осъществен с подкрепата на издателство „Аз-буки“. Участие в конкурса взеха докторанти, постдокторанти, млади учени от български висши училища и научни организации. Те представиха свои оригинални научни статии в областта на образованието по природни науки и свързаните с него области за всички образователни нива. Сред лауреатите бяха д-р Асен Стоянов от Софийския университет, както и Станислава Йорданова и Катерина Сакалийска от Пловдивския университет, които предложиха практики и модели, интегриращи съвременната наука в училищната среда. Отличените статии, както и тези, които получиха положителна рецензия, бяха публикувани в списанието. Конкурсът беше посветен на 160 години от рождението на енциклопедичния български химик проф. Пенчо Райков. автор на първия български оригинален изследователски труд в областта на химията, публикуван през 1886 г. в немското реферативно списание Chemisches Central-Blatt.

В шестте книжки на списанието поместихме общо 24 публикации, всичките видими в световните бази данни, в които е индексирано сп. „Обучение по природни науки и върхови технологии“: Central and Eastern European Online Library (CEEOL), EBSCO и Google Scholar. Наши автори през годината бяха утвърдени учени и млади изследователи от България и чужбина. В следване на целите и обхвата на списанието, публикуваните в него през 2024 г. статии обогатиха рубриките „Образование: теория и практика“; „Нови подходи“; „Неформално образование“; „Новата информационна среда“; „Ефективност на обучението“; „От изследователските лаборатории“; „Добри практики в класната стая“; „Наука и общество“; „История и философия на науката“.

През 2025 г. започваме 34-тата годишнина на списанието, което вече ще излиза в 4 книжки, издавани на всеки три месеца от годината. Стремежът е към разширяване на авторския кръг, към привличането като автори не само на утвърдени и млади учени от България и чужбина, но и на учители от цялата страна. С предстоящото въвеждане на платформата ScholarOne целим още по-ефективно управление на редакционния процес от подаването до приемането на ръкописите. Фокусът ни ще бъде насочен приоритетно към индексиране на списанието в Chemical Abstracts (CAS), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) и Web of Science.

В следване на заложените високи научни стандарти, сп. „Обучение по природни науки и върхови технологии“ ще продължи да осигурява среда за споделяне и обсъждане на теоретични, експериментални и методически изследвания в областта на образованието по природни науки и свързаните с него области за всички образователни нива.

Благодарим на всички автори, рецензенти и читатели за интереса и подкрепата към нашето списание!

Боян Кулов

главен редактор

Проучване на подходите към ученето на студенти по химия и фармация

Христо Христов, Александрия Генджова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/nat2025-1.03

Резюме. Настоящото изследване1 цели да проучи подходите към ученето на студенти от Факултета по химия и фармация на Софийския университет в зависимост от фактори като курс на обучение (възраст), професионално направление и пол. Използван е стандартизиран въпросник (R-SPQ-2F), обхващащ двата основни подхода към ученето – задълбочен и повърхностен, с придружаващите ги мотиви и стратегии за учене. В анкетирането участват 124 студенти (38 от Химически науки и 86 от Фармация), които отговарят в контекста на химическите дисциплини.

Установено е, че с увеличаване на курса на обучение (възрастта) студентите от Химически науки се стремят повече към задълбочено разбиране на учебния материал, съчетано с мотивация (DeepMot), докато тези от Фармация търсят не толкова осмисляне на материала, колкото селективното му запаметяване (DeepStr). Студентите четвъртокурсници от Химически науки в по-голяма степен предпочитат задълбочените подходи към ученето (DeepMot, DeepStr) в сравнение с тези от Фармация. Не се наблюдава статистическа разлика между подходите към ученето на студентите от различен пол.

Получените резултати могат бъдат основа за следващи изследвания и за предприемане на бъдещи действия за успех или за преодоляване на неблагоприятни учебни фактори.

Ключови думи: подходи към ученето; студенти по химия и фармация; висше образование

Приложение на метода на концептуалните карти при преподаване на разделите „Електромагнитни явления“ и „Светлина“ от съдържанието по физика и астрономия в Х клас за формиране на ученическите представи за природата на светлината

Нина Герева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/nat2025-1.01

Резюме. Методът на концептуалните карти дава възможност за структуриране на знанията в тяхната свързаност и йерархия. Той се базира на теорията на Аусубел за смисленото учене. В статията се описва практически опит от приложение на този метод в учебния процес чрез съставянето на две концептуални карти от раздел „Електромагнитни явления“ и от раздел „Светлина“ на учебното съдържание по предмета физика и астрономия в Х клас.

Първата карта изследва концепцията за електромагнитното поле и вълновата природа на светлината. Втората представя корпускулярно-вълновия дуализъм на светлината. В две области на картата са разгледани вълновите и корпускулярните светлинни явления. Анализирани са и вече придобитите ученикови знания, които са основа за разбирането на новите знания, теории и концепции. Използвани са възможностите на концептуалните карти чрез тях да се откриват погрешни схващания на учениците за физични обекти и явления.

Предложените концептуални карти, апробирани в практиката, могат да се използват като обучителни ресурси за по-доброто разбиране на концепцията за корпускулярно-вълновия дуализъм.

Ключови думи: концептуални карти в обучението по физика; корпускулярно-вълнов дуализъм на светлината

Дигитални ресурси за развитие на ключови компетентности при изучаване на характеристиките на химичните процеси в X клас

Мартина Ценова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/nat2025-1.02

Резюме. Настоящите държавни образователни стандарти имплементират тенденцията обучението да е насочено към развиване на ключови компетентности, които ще са необходими на учащите за пълноценен живот в съвременното общество. Сред тези компетентности са и уменията за работа с данни и графики, които са основополагащи за природонаучното обучение. Съвременните информационни технологии предоставят множество възможности за създаване и използване на статична и динамична графика в обучението по химия. Целта на настоящото изследване е да се разработят и оценят дигитални ресурси, които развиват уменията на учениците за създаване и анализиране на графики и подпомагат затвърждаването на знанията от раздел „Характеристики на химичните процеси“ в Х клас. Създадените ресурси са оценени от 10 учители по химия и специалисти в областта на химическото образование чрез анкета, съдържаща 20 твърдения, за които се посочва степен на съгласие по петстепенна Ликертова скала. Всички твърдения получиха средна степен на съгласие над 4.0, като средната оценка за ресурсите е 4.73.

Ключови думи: химическо образование; ключови компетентности; ИКТ в обучението

Perspectives on Food Waste Management and the Green Food Movement

B.H.S. Thimmappa

Alliance University – Bangalore, Karnataka, India

https://doi.org/10.53656/nat2025-1.05

Abstract. Global food waste management poses significant real-world challenges, with environmental, economic, and societal implications. This article discusses the sources, consequences, management aspects and impacts, and green food movement perspectives while highlighting the importance of sustainable food waste management in an intellectually stimulated learning space and practice in the food waste management landscape.

Keywords: Food waste; food waste management; green food movement; consequence of food waste

Изображенията на птици в античните подови мозайки от България от орнитологичен аспект: видове, произход и търговски връзки (II – VI в. н.е.)

Златозар Боев

Национален природонаучен музей – БАН

https://doi.org/10.53656/nat2025-1.06

Резюме. Направен е опит да се представят, обобщят и интерпретират някои паметници на изобразителното изкуство от II – VI в. в България, съхранили мозаечни изображения на птици. Съвременното разпространение на някои от изобразените птици сочи за контакти в Античността със земите в Африканския рог и Индостан.

Ключови думи: изобразително изкуство; история на изкуството; анималистика; орнитоморфни мотиви; културно наследство

Mathematical Modelling of the Transmission Dynamics of Pneumonia and Meningitis Coinfection with Vaccination

Deborah O. Daniel, Sefiu A. Onitilo,

Omolade B. Benjamin, Ayoola A. Olasunkanmi

Olabisi Onabanjo University Ago Iwoye – Ogun State, Nigeria

https://doi.org/10.53656/nat2025-1.04

Abstract. Pneumonia and meningitis pose substantial threats to global public health due to their high morbidity and mortality rates. This study investigates the dynamics of these diseases with a focus on coinfection and evaluates the effectiveness of vaccination as a control measure. Using a mathematical model, the transmission dynamics are explored and the basic reproduction number is derived to identify conditions for disease-free and endemic states. Numerical simulations analyze the impact of varying vaccination compliance levels, demonstrating that higher compliance significantly reduces the number of susceptible and infected individuals while increasing the vaccinated population. The study emphasizes the need for integrated public health strategies combining vaccination campaigns, efficient vaccine distribution, and supportive medical care to mitigate the burden of pneumonia and meningitis coinfections. These findings provide a framework for designing effective interventions aimed at reducing disease prevalence and improving public health outcomes.

Keywords: Pneumonia; Meningitis; Coinfection; Mathematical Modelling; Transmission Dynamics, Vaccination; Sensitivity Analysis