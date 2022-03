Към читателите

Отвори пълния текст

EXPERIMENTS

Учебният химичен експеримент в модул 4. Предизвикателства и решения

Наско Стаменов

Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – София

https://doi.org/10.53656/nat2022-1.04

Резюме. Разработени са учебни експерименти, които могат да се изпълнят, без да е необходим специфичен кабинет или скъпи консумативи…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

NEW APPROACHES

От лука до лека и до родословното дърво на живота

Доц. д.п.н. Здравка Костова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/nat2022-1.03

Резюме. Анализират се съвременни изследвания на ранната микробна еволюция от ЛУКА (последният общ универсален родоначалник) до установяването на двата клона на империя Прокариота – Археи и Бактерии…

виж повече

Метеори. Основни понятия и терминология – II част

Валентин Велков

Астрономически клуб „Канопус“ – Варна

https://doi.org/10.53656/nat2022-1.02

Резюме. Настоящата статия се явява втора от поредицата, разглеждаща същността на метеорните явления и някои техни аспекти…

виж повече

CURRICULUM MATTERS

Сравнение на форматите на дзи за профилирана подготовка по избрани матуритетни предмети и прогноза за очакваните резултати от тях

Иван Дреновски

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

https://doi.org/10.53656/nat2022-1.01

Резюме. В статията е направен опит за неформална частична оценка на въздействието на промените в учебно-изпитните програми на някои държавни зрелостни изпити за профилирана подготовка…

виж повече

Резултати от външното оценяване по биология и здравно образование – VIII клас (2018/2019 г.)

Светла Буковска 1), Иса Хаджиали 2)

1) Център за оценяване на предучилищното и училищното образование

2) Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/nat2022-1.06

Резюме. В статията са представени резултати от външното оценяване по биология и здравно образование – VIII клас през учебната 2018/2019 г., в извадка от 2682 ученици от всички административни региони на България…

виж повече

TEACHING EXPERIMENT IN SCIENCE

Distance learning: homemade colloidal silver

Ana Sofía Covarrubias-Montero, Jorge G. Ibanez

Universidad Iberoamericana – Mexico City (Mexico)

https://doi.org/10.53656/nat2022-1.05

Abstract. To continue the experimental education of Chemical Engineering students during the SARS-Covid 19 pandemic, our school opted for assembling laboratory kits for each one of them and sending them by courier service to their homes…

виж повече