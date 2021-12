NATURAL SCIENCE AND ADVANCED

TECHNOLOGY EDUCATION

ANNUAL CONTENTS / VOLUME 30, 2021

Обучение по ПРИРОДНИ НАУКИ и върхови технологии

ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ / ГОДИНА XXX, 2021

СТРАНИЦИ / PAGES

КНИЖКА 1 / NUMBER 1: 1 – 122

КНИЖКА 2 / NUMBER 2: 113 – 232

КНИЖКА 3 / NUMBER 3: 233 – 329

КНИЖКА 4 / NUMBER 4: 330 – 436

КНИЖКА 5 / NUMBER 5: 436 – 548

КНИЖКА 6 / NUMBER 6: 549 – 652

FROM THE RESEARCH LABORATORIES

10 – 25 Reveal the Potency of Water Hyacinth and Red Ginger Extract as Hydrogel Wound Dressing for Mrsa Diabetic Wound: a Short Review / Maulidan Firdaus, Muhammad Iqbal Daniswara, Khoirul Jamaluddin, Novi Andriani

119 – 133 Investigation of 238U, 234U And 210Po Content in Selected Bulgarian Drinking Water / Bozhidar Slavchev, Elena Geleva, Blagorodka Veleva, Hristo Protohristov, Lyuben Dobrev, Desislava Dimitrova, Vladimir Bashev, Dimitar Tonev

239 – 242 Generation of NO2 by Lead Nitrate Pyrolysis: Never Do Modifications a Prima Vista / Vladimir M. Petruševski

243 – 252 Computational analysis of the messenger RNA variants encoding two isoforms of the high-mobility group box 1 protein / Luchezar Karagyozov, Jordana Todorova

368 – 379 Calculation Method for Determining the Gas Flow Rate Needed for

Liquid Removal from the Bottom of the Wellbore / Hofmann M., AL-Obaidi S.H., Kamensky I.P

454 – 469 Potential Applications of Antibacteria in Edible Coating as Fish

Preservative / Maulidan Firdaus, Desy Nila Rahmana, Diah Fitri Carolina, Nisrina Rahma Firdausi, Zulfaa Afiifah, Berlian Ayu Rismawati Sugiarto

586 – 605 Semiempirical Quantum Chemical And Ab Intio Study Of Co(Ii), Ni(Ii),Cu(Ii) And Zn(Ii) Complexes With The Azo Dye Derived From 4-Amino Antipyrine And 2,4-Dihydroxy Acetopheone / Satya Narayan Chaulia

606 – 612 On the Sound, Produced by a Coin, Rolling in a Balloon / Denitsa Vasileva

NEW APPROACHES

79 – 97 Possibilities of the Inquiry-Based Approach for Formation of the Key Competences in Secondary School Chemistry Education [Възможности на изследователския подход за формиране на ключови компетентности в обучението по химия] / Антоанета Ангелачева / Antoaneta Angelacheva

98 – 104 Application of Computer Planetariums in the Astronomy Education [Приложение на компютърните планетариуми в обучението по астрономия] / Ана Атанасова / Ana Atanasova

295 – 304 Main Didactic Aspects Related to the Applying of STEM Technology in Science Education [Основни дидактически аспекти, свързани с прилагане на STEM технологията в обучението по природни науки] /

Христина Петрова / Hristina Petrova

305 – 316 Development of the Hypotheses for the Biochemical Origin of Life / [Развитие на хипотезите за биохимичния произход на живота] / Здравка Костова / Zdravka Kostova

413 – 425 Introducing High-school and University Students to Practical Astronomy via Virtual Observatory Tools [Въвеждане на ученици и студенти в практическата астрономия посредством инструменти на Виртуалната обсерватория] / Александър Куртенков / Alexander Kurtenkov

477 – 496 Meteors – Basic Concepts and Terminology [Метеори – основни понятия и терминология] / Валентин Велков / Valentin Velkov

497 – 520 From the Formation of the Earth to the Establishment of Luka [От образуването на Земята до установяването на Лука] / Здравка Костова / Zdravka Kostova

630 – 635 Development of the Concept of Entropy: A simpler alternative to Carnot Cycle / Jamil Ahmad

EDUCATION: THEORY AND PRACTICE

39 – 55 Be Careful, if You Learn Geography for 8th Grade with “Ucha.se” [Бъдете внимателни, ако учите география за VIII клас с „уча.се“] / Иван Дреновски / Ivan Drenovski

164 – 188 First Steps in Quantum Physics: Basics – 2. Model Examples (Square Wells) [Първи стъпки в квантовата физика: елементарно изложение. моделни примери (потенциални ями)] / Михаил Аврамов, Димитър Мърваков / Mihail Avramov, Dimitar Marvakov

204 – 221 A Study on Reflection with 15 – 17 Year Olds in School Biology Education in an Intellectual and Personality Aspect [Изследване на рефлексивното мислене при 15 – 17-годишни ученици в обучението по биология – в интелектуален и личностен аспект] / Иса Хаджиали /

Isa Hadjiali

TEACHING EXPERIMENT IN SCIENCE

26 – 33 Demonstration of Damped Electrical Oscillations / Elena Grebenakova, Stojan Manolev

34 – 38 Laboratory Exercises in e-Learning Environment. Advanced Kitchen Chemistry [Учебният химичен експеримент в ОРЕС. Кухненска химия за напреднали] / Наско Стаменов / Nasko Stamenov

CURRICULUM MATTERS

189 – 203 Functional Analisis of Desing of Pedagogical Decision as Profesional

Skill [Функционален анализ на умението за конструиране на педагогическо решение] / Надежда Райчева / Nadezhda Raycheva

56 – 78 Alignment of Ethiopian Primary School Pre-Service Teacher Education Program with that Primary School Mathematics Contents/Syllabi /

Anteneh Tefera, Mulugeta Atnafu, Kassa Michael

271 – 294 Professional Dispositions of Graduate Pre-service Mathematics Teachers

among Three College of Teacher Education in Ethiopia / Anteneh Tefera, Mulugeta Atnafu, Kassa Michael

380 – 394 Project-Based Teaching in Model for Meaningful and Technological

Integration of the Ecological Education [Проектно базираното обучение в модел за съдържателна и технологична интеграция в екологичното образование] / Клаида Дойчинова / Klaida Doychinova

395 – 412 Matriculation Exams in Geography – from the Most Desired, to the Most Rapidly Avoided [Матурите по география – от най-желани, до най-стремглаво отбягвани] / Иван Дреновски / Ivan Drenovski

470 – 476 Molecular Model and Its Simplification in Teaching Stereoisomerism at Undergraduate Level / Girija Shankar Singh

613 – 629 Difficult Topics In the Chemistry Curriculum – Bulgarian Students‘ View [Трудни теми в учебната програма по химия от гледна точка на учениците] / Kalin Chakarov, Alexandria Gendjova

EXPERIMENTS

253 – 270 Problem of the 8-th Experimental Physics Olympiad, Skopje, 8 May 2021 Determination of Planck Constant by LED / Todor M. Mishonov, Aleksander P. Petkov, Matteo Andreoni, Emil G. Petkov, Albert M. Varonov, Iglika M. Dimitrova, Leonora Velkoska, Riste Popeski-Dimovski

335 – 349 On the Synchronization of Candle Oscillators / Yavor Yordanov

350 – 367 Analysis of the Liquids Composition by the Sound Produced by Their Heat­ing / Grigori Matein, Asen Pashov

443 – 453 Coating Metals with Zinc and Method for Measuring the Thickness of the Layer / Miroslav Minchev

551 – 565 Study of Compositions for Selective Water Isolation in Gas Wells / AL-Obaidi S.H., Hofmann M., Smirnov V.I., Khalaf F.H., Alwan H.H.

HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE

521 – 533 1300 Years Since the Birth of Geber – Beginning and Foundation of Arabic Alchemy [1300 години от рождението на Гебер – ученият начало и фундамент на арабската алхимия] / Нано Степанов / Nano Stepanov

TEACHING EFFICIENCY

134 – 148 The Reflective Skill – Constructive-Prognostic Analysis in Methodological

Context [Рефлексивното умение – конструктивно-прогностичен анализ в методически контекст] / Наташа Цанова, Надежда Райчева, Иса Хаджиали / Natasha Tzanova, Nadezhda Raycheva, Isa Jadjiali

149 – 163 Methodological Framework to Develop Meaning Formation Categories

in Methodology of Biology Education [Методологична рамка за извеждане на смислообразуващи категории в методиката на обучение по биология] / Надежда Райчева / Nadezhda Raycheva

SCIENCE AND SOCIETY

566 – 585 Mutations and Variants of SARS-CoV-2, the Coronavirus Causing COVID-19 [Мутации и варианти на коронавируса SARS-CoV-2, причинител на COVID-19] / Лъчезар Карагьозов / Lachezar Karagyozov