Enhanced Oil Recovery in Terrigenous Oil Fields Using Low-salt Water

Al-Obaidi S.H.1, Hofmann M.2, Khalaf F.H.3

1,2 Department of Petroleum Engineering, Mining University (Russia)

3 Department of Petroleum Engineering, Knowledge University, Erbil (Iraq)

https://doi.org/10.53656/nat2023-2.01

Abstract. In order to improve the development of reserves, optimal technologies must be introduced to meet the regular increase in demand for hydrocarbons. Injection of low-salinity water is one of these technologies that have been shown to be effective in solving this problem…

Лесен експеримент за трудни концепции. Построяване на калибрационна крива и йодометрия

Наско Стаменов

Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – София

https://doi.org/10.53656/nat2023-2.02

Резюме. В четвърти модул по химия на втория гимназиален етап се очаква от учениците да усвоят различни типове титруване, да разбират химическите взаимодействия, които се използват в обемния анализ, както и да могат да работят свободно с информацията, която бива получена от експериментите…

Формиращо оценяване по природни науки в електронна образователна среда

Нели Димитрова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/nat2023-2.03

Резюме. В статията се представят теоретични аспекти на формиращото оценяване в процеса на обучение по природни науки в средното училище в контекста на различни образователни среди…

Сравнителен анализ на ментални модели и изкуствен интелект

Пламен Чергаров

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София

https://doi.org/10.53656/nat2023-2.04

Резюме. Менталните модели са репрезентация на външния свят. Те представляват хипотетични примери на релевантните за познаващия субект елементи, конфигурирани по аналогия със световните същности…

Пионер на природозащитното дело, бележит учен и популяризатор на българската наука (по случай 100 г. от рождението на доц. Николай Боев)

Васил Големански 1, Златозар Боев 2

1 Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН (България)

2 Национален природонаучен музей – БАН (България)

https://doi.org/10.53656/nat2023-2.05

Резюме. Представени са най-важните моменти от живота на бележития орнитолог и природозащитник Николай Боев…

