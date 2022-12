NATURAL SCIENCE AND ADVANCED

TECHNOLOGY EDUCATION

ANNUAL CONTENTS / VOLUME 31, 2022

Обучение по ПРИРОДНИ НАУКИ и върхови технологии

ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ / ГОДИНА XXXi, 2022

СТРАНИЦИ / PAGES

КНИЖКА 1 / NUMBER 1: 1 – 120

КНИЖКА 2 / NUMBER 2: 121 – 224

КНИЖКА 3 / NUMBER 3: 225 – 328

КНИЖКА 4 / NUMBER 4: 329 – 404

КНИЖКА 5 / NUMBER 5: 405 – 488

КНИЖКА 6 / NUMBER 6: 489 – 592

EDITORIAL

7 – 8 For Scientific Recognition [За научното признание] / Боян Кулов / Boian Koulov

EXPERIMENTS

9 – 22 Laboratory Exercises in Module 4. Challenges and Answers [Учебният експеримент в Модул 4. Предизвикателства и решения] / Наско Стаменов / Nasko Stamenov

127 – 137 Determining the Dependence of the Speed of Sound in Air on the Temperature Based on Properties of Standing Waves / Geo Kalfov

231 – 254 Is it Simple to Explain the Simple Experiments? How do Solid Bodies Float? / Dragia Ivanov, Stefan Nikolov

359 – 370 “Tap, Tap Water”. Quantum Tunneling Demonstration / Katarina Borković, Andreana Kovačević Ćurić

NEW APPROACHES

23 – 52 From LUCA to LECA and to the Evolutionary Tree of Life [От ЛУКА до ЛЕКА и до родословното дърво на живота] / Здравка Костова / Zdravka Kostova

53 – 76 Meteors – Basic Concepts and Terminology – II part [Метеори – основни понятия и терминология – II част] / Валентин Велков / Valentin Velkov

138 – 159 The Comets – I Part [Кометите – I част] / Пенчо Маркишки / Pencho Markishki

435 – 457 Mathematical Modelling of the Transmission Mechanism of Plasmodium Falciparum / S. A. Onitilo, M. A. Usman,

D. O. Daniel, O. S. Odetunde, Z. O. Ogunwobi, F. A. Hammed, O. O. Olubanwo, A. S. Ajani, A. S. Sanusi, A. H. Haruna

552 – 575 Meteorological Determinants of Covid-19 Disease: A Literature Review / Z. Mateeva, E. Batchvarova, Z. Spasova, I. Ivanov,

B. Kazakov, S. Matev, A. Simidchiev, A. Kitev

CURRICULUM MATTERS

77 – 84 Comparison of Formats for Profiled Training in Selected Matriculation Subjects and Forecast for the Expected Results from Them [Сравнение на форматите на ДЗИ за профилирана подготовка по избрани матуритетни предмети и прогноза за очакваните резултати от тях] / Иван Дреновски / Ivan Drenovski

85 – 101 Results of the External Assessment in Biology and Health Education – VIII Grade (2018/2019 School Year) [Резултати от външното оценяване по биология и здравно образование – VIII клас (2018/2019 г.)] / Светла Буковска, Иса Хаджиали / Svetla Bukovska, Isa Hadjiali

260 – 278 Methodology for Preparing Teachers for Application of the School Experiment in Chemistry Education [Методика за подготовка на учители за приложение на учебния експеримент в обучението по химия] / Антоанета Ангелачева / Antoaneta Angelacheva

371 – 392 Educational Standards for General Biology Education in the USA and in Bulgaria – Comparative Analysis [Стандартите за общообразователна подготовка по биология в САЩ и в България – сравнителен анализ] / Мая Гачева / Maya Gacheva

458 – 467 Incorporation of Nature’s Design and Development in Higher Science Education Curriculum Design and Research Practice / B. Shivamurthy, B. H. S. Thimmappa

530 – 551 Difficult Topics in the Chemistry Curriculum – Bulgarian Teachers’

View [Трудни теми в учебното съдържание по химия от гледна точка на учителите] / Калин Чакъров / Kalin Chakarov

TEACHING EXPERIMENTS IN SCIENCE

102 – 108 Distance Learning: Homemade Colloidal Silver / Ana Sofía Covarrubias-Montero, Jorge G. Ibanez

468 – 477 Experimental Setup for Measuring the Speed of Sound in Air [Постановка за измерване скоростта на звука във въздух] / Станислав Сланев, Хафизе Шабан, Шебнем Шабан, Анета Маринова / Stanislav Slanev, Hafize Shaban, Shebnem Shaban, Aneta Marinova

SCIENCE AND SOCIETY

160 – 171 Analogies Between Chemical Reactions and Quality of Workplace Environment / Àngel Berna, Gonzalo Miranda

255 – 259 Symposium on Earth Sciences Through the Eyes of a Student [Най-големият симпозиум за науки за Земята в Европа през погледа на един студент] / Драгомир Драгомиров / Dragomir Dragomirov

352 – 358 Second Summer School оn Space Research, Technology аnd Applications [Втора лятна школа за космически изследвания, технологии и приложения] / Ирина Ганчева / Irina Gancheva

EDUCATION: THEORY AND PRACTICE

172 – 196 Investigation of the Behavior of Conical Piles of Granules and Powder [Изследване поведението на конични купчини от гранули и прах] / Драгни Драгнев / Dragni Dragnev

279 – 292 Modelling the Development of Oil Rim Using Water and Gas Injection / Al-Obaidi S.H., Chang Wj., Hofmann M.

335 – 342 Magnetic Properties / Sofija Blagojević, Lana Vujanović, Andreana Kovačević Ćurić

411 – 424 Assessment in Biology in Dual Education Based on Californian and Bulgarian Educational System [Оценяването по биология в условия на дуално обучение по българската и калифорнийската образователна система / Мая Гачева / Maya Gacheva

FROM THE RESEARCH LABORATORIES

197 – 213 Experimental Determination of the Specific Heat Capacity of Aqueous LiCl Solutions as a Function of Temperature and Concentration [Експериментално определяне зависимостта на специфичния топлинен капацитет на водни разтвори на LiCl от температурата и концентрацията им] / Иво Лозанов, Явор Йорданов/ Ivo Lozanov, Yavor Yordanov

343 – 351 An Evaluation of Water and Gas Injections with Hydraulic Fracturing and Horizontal Wells in Oil-Saturated Shale Formations / S. H. Al-Obaidi, I. P. Kamensky, M. Hofmann, F. H. Khalaf

425 – 434 Improvement of Oil Recovery in Hydrocarbon Fields by Developing Polymeric Gel-Forming Composition / S. H. Al-Obaidi, M. Hofmann, V. Smirnova

495 – 503 Investigating the Parameters Which Influence the Length and Shape of MgSO4 Crystals / Ivaylo Kartev

HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE

293 – 317 Louis Pasteur (1822 – 1895) – The Chemist, on the Occasion of the 200-th Anniversary of His Birth [Луи Пастьор (1822 – 1895) – химикът. По повод 200 години от рождението му] / Нано Степанов / Nano Stepanov

504 – 529 A Review of Mortality Analyses and Life Safety in an India Context / B. H. S. Thimmappa