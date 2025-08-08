A CONCEPT MAP DESIGN FOR IDENTIFICATION AND CORRECTION OF STUDENTS’ MISCONCEPTIONS ABOUT WAVE-PARTICLE DUALITY OF LIGHT

Ekaterina S. Pisanova

Zhelyazka D. Raykova

University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”, Bulgaria

Nina Gereva

Sts. Cyril and Methodius High School of Humanities, Plovdiv, Bulgaria

https://doi.org/10.53656/nat2025-2.01

Abstract. The concept of wave-particle duality plays a central role in explaining quantum phenomena. It is often cited as the symbolic barrier that must be overcome to develop the abstract thinking necessary to understand these phenomena. Scientific research shows that a large part of students’ difficulties in understanding this concept is due to their subjective perceptions (misconceptions) that are incompatible with the scientific ideas…

Byte-size Chemistry of the Future Learning in Higher Education Settings

B.H.S. Thimmappa

Alliance University – Bangalore, Karnataka, India

https://doi.org/10.53656/nat2025-2.05

Abstract. Learners learn best through active involvement with concrete experiences, significantly improving academic performance. The micro-learning approach improves knowledge acquisition and information retention by making learning more engaging and motivating…

„ОТКРИВАНЕТО НА НОВИ НЕЩА Е ВАЖНО“: ВЛИЯНИЕ НА САМОСТОЯТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ В КЛАС ВЪРХУ НАГЛАСИТЕ ЗА УЧЕНЕ ПО ХИМИЯ В ГИМНАЗИЯТА

Мартина Евгениева,

Милена Кирова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/nat2025-2.04

Резюме. В статията са представени резултати от изследване в действие, което е насочено към проучване влиянието на самостоятелните учебни дейности в часовете по химия върху нагласите на учениците за учене…

Проблемно и проектно базирано обучение в рамките на извънкласна дейност „Светлината, без която не можем – проблеми и решения“

Стойна Илиева

Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна

https://doi.org/10.53656/nat2025-2.03

Резюме. В настоящата статия представяме опита си от интегрирано прилагане на два съвременни педагогически подхода – проблемно и проектно базирано обучение (ППБО), в рамките на извънкласна дейност „Светлината, без която не можем – проблеми и решения“…

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ КАТО ФАКТОР ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОЗИ – БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ ПО БИОЛОГИЯ

Клаида Дойчинова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

https://doi.org/10.53656/nat2025-2.06

Резюме. Преподаването и ученето са двете страни на образователния процес. Учителят – възприеман като личност, която освен да преподава, трябва да прилага индивидуален подход към всеки ученик, да разбира емоционалното състояние на всяко дете, да умее да създава позитивна учебна среда и да следва учебната програма, съобразявайки се с техните потребности и интереси…

NEW TECHNOLOGIES TO INVESTIGATE THE BEHAVIOUR OF SILICA GELS IN POROUS MEDIA

Sudad H. Al-Obaidi,

Miel Hofmann

Mining university, Russia

https://doi.org/10.53656/nat2025-2.02

Abstract. Increasing oil recovery in the oil industry requires a better understanding of the mechanism of behaviour of silica gel in porous media. Several technologies have been developed for redistributing fluid flows of injected or produced water in this work…

