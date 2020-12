CHEMISTRY: BULGARIAN JOURNAL

OF SCIENCE EDUCATION

ANNUAL CONTENTS / VOLUME 29, 2020

ПРИРОДНИТЕ НАУКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ / ГОДИНА XXIX, 2020

СТРАНИЦИ / PAGES

КНИЖКА 1 / NUMBER 1: 1 – 140

КНИЖКА 2 / NUMBER 2: 141 – 276

КНИЖКА 3 / NUMBER 3: 277 – 432

КНИЖКА 4 / NUMBER 4: 433 – 548

КНИЖКА 5 / NUMBER 5: 549 – 660

КНИЖКА 6 / NUMBER 6: 661 – 764

EDUCATION: THEORY AND PRACTICE

11 – 18 Физиката – навсякъде около нас [Physics аround Us: The Honey] / Пенка Василева/ Penka Vasileva

19 – 26 Молекулите на удоволствието [The Pleasure Molecules: Introductory Information] / Веселина Янкова, Снежана Демирова, Цветанка Митева, Явор Князов, Христо Желев, Димитър Георгиев, Габриела Стоянова / Veselina Yankova, Snezhana Demirova, Tsvetanka Miteva, Yavor Knyazov, Hristo Zhelev, Dimitar Georgiev, Gabriela Stoyanova

27 – 31 Извънкласните дейности в училище [Out-of-class Activities in The School: Letter from a Teacher] / Петя Христова Николаева / Petya Nikolaeva

32 – 40 Water Purification with Laser Radiation / Lyubomir Lazov, Hristina Deneva, Galina Gencheva

41 – 50 Наблюдение на метеорни потоци [Observation of Meteor Showers] / Силвия Георгиева Петрова / Silvia Georgieva Petrova

51 – 61 Обща оценка на ефективността на дейностите по проект

Bg05m2op001-2.009-0028 [General Assessment of the Effectiveness of the Work Actions within t he Project Frames (Bg05m2op001-2.009-0028)] /

Ивайла Панчева, Мирослава Недялкова, Петко Петков, Християн Александров, Васил Симеонов/ Ivayla Pancheva, Miroslav Nedyalkov, Petko Petkov, Hristiyan Aleksandrov, Vasil Simeonov

155 – 185 Рефлексивният подход и разбиранията на учениците за естеството на науката в обучението по биология X – XI клас [The Reflective

Approach and Students’ Understandings about the Nature of Science in 10th – 11th Grade Biology Education] / Мимия Докова-Колданова, Теодора А. Коларова, Ивайло К. Лалков / Mimya Dokova-Koldanova, Teodora Kolarova, Ivaylo Lalkov

186 – 194 Проучване мнението на учениците за учебната среда по биология и здравно образование [Study of Pupils’ Opinion about the Use of Constructivist Methods in Teaching and Learning Biology] / Татяна Цанкова /Tatyana Tsankova

283 – 298 Content and Language Integrated Learning Applied to Teaching Chemistry: a Case Study from Eastern Europe / Lino Bianco, Irina Andonova

299 – 307 Is Argumentative Driven Inquiry (Adi) the Future of Science Classroom? / James E. Hollenbeck, Michell Evans

308 – 341 Природните науки в PISA 2015: данни и изводи от въпросниците [Science Domain in Pisa 2015: Questionnaire Data and Conclusions] / Адриана Тафрова-Григорова /Adriana Tafrova-Grigorova

612 – 618 Measuring the Collision Time of a Ball with High Coefficient of Restitution / Vasil Nikolov

712 – 715 Van de Graaff Generator for the Physics Classroom / Gorazd Blazeski, Vera Zoroska

NEWS

147 – 151 Доц. д-р Свобода Бенева на 80 години [Doc. Dr. Svoboda Beneva at 80]

Мария Добрева / Maria Dobreva

FROM THE RESEARCH LABORATORIES

206 – 244 Pharmacokinetics, Drug-Likeness, Medicinal Properties, Molecular Docking Analysis of Substituted Β-Lactams Synthezied via [Bmim][Pf6]/]Et3nh]+[Hso4]- Catalyzed Coupling Reaction/ Ajay M. Ghatole, Mahesh K. Gaidhane, Kushal R. Lanjewar, Kishor M. Hatzade

505 – 514 Comparative Performance and Digestibility of Nutrients in Afshari and Ghezel Ram Lambs / Morteza Karami, Fardis Fathizadeh, Arash Yadollahi, Mehran Aboozari, Yaser Rahimian, Reza Alipoor Filabadi

515 – 526 Aromatic and Medicinal Plants and Their Use of the Massmouda Region Northern Morocco / Miloudi Hilali

555 – 580 Изследвания върху зараждането и растежа на кристалите [Studies on the Nucleation and Growth of Crystals] / Христо Н. Нанев / Christo N. Nanev

581 – 594 On the Structure and Evolution of Two-dimensional Soap Foam, Enclosed between Glass Sheets / Yavor Yordanov

595 – 611 Applied Sampling Methodology and Analysis of Nonlinear Acoustic Properties in Solids of Revolution / G.I. Ivanov

667 – 678 Eye colour inheritance in humans / Viktor Gilin

679 – 691 The Successful Turnover of Photosystem II Core Complexes Using Laser Flash Illumination / Bernard Baituti

692 – 711 Using Molecular Models to Name and Illustrate Structures of Monocyclic Compounds / Claudia Quayson, Ruby Hanson

NEW APPROACHES

62 – 68 Един урок по физика и астрономия в X клас: Вълни на Дьо Бройл [One Lesson on De Broglie Waves] / Димитър Мърваков, Михаил Аврамов / Dimitar Marvakov, Mihail Avramov

196 – 205 Sodium-Potassium Pump and Bioelectrogenesis in Teaching Physiology:

Misconceptions and New Didactic Approach / Petar Raychev

342 – 352 Science Fiction to Promote Science: Learning Literacy and Social Understanding / James E. Hollenbeck

435 – 444 Teaching Phases of The Moon with a Role Play / Mehmet Karakaş

619 – 637 Multiple Perspectives on Academic Laboratory Safety Course in College Science Education / B.H.S. Thimmappa

716 – 725 Икономическата география: от описание към прогнозиране и вариантни практически решения [Economic Geography: from Description to Forecasting and Practical Alternatives] / Боян Кулов / Boian Koulov

726 – 741 Интегриране на онлайн ресурси на тема астробиология в обучението по астрономия в гимназиален етап на средната степен на образование [Integration of Online Resources on Astrobiology in the Education on Astronomy in Upper Secondary Education] / Десислава Александрова Антонова, Владимир Божилов / Desislava Aleksandrova Antonova, Vladimir Bozhilov

PERSONALITIES IN SCIENCE

245 – 258 Иван Н. Странски – Митът и Човекът [Iwan N. Stranski: Myth and Man] / Боян Мутафчиев / Boian Mutaftschiev

SCIENCE AND SOCIETY

259 – 268 Водородът – най-екологично чистото гориво [Hydrogen – Most Environmentally Efficacy Fuel] / Миглена Славова, Радка Томова / Miglena Slavova, Radka Tomova

398 – 413 Mathematical Modeling of 2019 Novel Coronavirus (2019 – nCov) Pandemic in Nigeria / Sefiu A. Onitilo, Mustapha A. Usman, Olutunde S. Odetunde, Fatai A. Hammed, Zacheous O. Ogunwobi, Hammed A. Haruna, Deborah O. Daniel

527 – 540 Калций, фосфор и други фактори за костно здраве [Calcium, Phosphorous and Other Factors in the Bone Health] / Радка Томова, Светла Асенова, Павлина Косева / Radka Tomova, Svetla Asenova, Pavlina Koseva

TEACHING EXPERIMENT IN SCIENCE

471 – 483 Attenuation Effect in Aliphatic Acids Extended to Alkanes the Carbon Acids via the Aliphatic Alcohols: an Educational Perspective in Chemistry / R. Sanjeev, V. Jagannadham

484 – 487 Jacob’s Ladder for the Physics Classroom / Kristijan Shishkoski, Vera Zoroska

HISTORY OF EDUCATION: FOREIGN EDUCATIONAL TRADITION

69 – 84 Robert College – The First American College Around the World/ Iliya Emilov

ADVANCED SCIENCE

85 – 96 Първи стъпки в квантовата физика: елементарно изложение

I метод [First Steps in Quantum Physics: Basics – 1. Method] / Михаил Аврамов, Димитър Мърваков/ Mihail Avramov, Dimitar Marvakov

HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE

97 – 112 Физикохимичната школа на Ростислав Каишев в периода 1950 – 1957

(Спомени на един свидетел) [Physicochemical School of Rostislav Kaischew in the Period 1950 – 1957: Reminiscences of Aa Witness] / Boian Mutaftschiev / Боян Мутафчиев

NEW INFORMATION MEDIA

113 – 132 Проучване на нагласите на български учители по природни науки за приложение на компютърни технологии в клас [Study of the Attitudes of Bulgarian Teachers in Science for the Application of Computer Technologies in Class]/ Милена Кирова, Нели Киркова-Костова /

Milena Kirova, Neli Kirkova-Kostova

414 – 421 Прилагане на графичeн мeтод при изучаване на равнопроменливо праволинейно движение [Use of the Graphical Method to Study Uniformly Accelerated Motion] / Христина Петрова / Hristina Petrova

LETTERS TO THE EDITOR

152 – 154 Наградите на фондация „Вигория“ за 2020 година [Vigoria Foundation Awards for 2020] / Мария Добрева / Maria Dobreva

638 – 644 Развитие на познавателния интерес по физика и астрономия чрез неформално образование [Development of the Cognitive Interest in Physics and Astronomy through Non-Formal Education] / Иво Джокин / Ivo Jokin

742 – 750 Доц. д-р Марчел Костов Костов живот и творчество [Assos. Prof. Dr. Marchel Kostov – Life and Work] / Здравка Костова, Елена Георгиева / Zdravka Kostova, Elena Georgieva

CURRICULUM MATTERS

353 – 363 Проучване на способността за опериране с образи на пространството на обитаваната среда (ментална карта) на студенти от педагогически специалности [A Study of Ability to Operate Images of the Human Environment (Mental Maps) of Students of Pedagogical Specialties] / Мариан Георгиев Делчев / Marian Delchev

TEACHING EFFICIENCY

364 – 380 Ученици и учители: за мотивацията на учениците да учат химия в училище [Students and Their Teachers: Motivation of Learning Chemistry in School] / Весела Тодорова / Vesela Todorova

460 – 470 Сравнение на интерактивни методи за обучение по физика и астрономия в Х клас, I равнище [Comparison of Interactive Methods in Teaching Physics and Astronomy in Grade 10, Level I] / Нина Атанасова Танева, Владимир Божилов / Nina Taneva, Vladimir Bozhilov

INTERDISCIPLINARY

445 – 459 Модел за използване на облачните технологии в интердисциплинарен проект по химия и опазване на околната среда [Model for Using Cloud Technologies in Interdisciplinary Project in Chemistry and Environmental Protection] / Калина Иванова / Kalina Ivanova

645 – 650 Театър на физиката или физика в театъра? [Theater of Physics or Physics in Theater?] / Радка Костадинова / Radka Kostadinova

PROBLEMS

380 – 397 The Day of the Inductance: Problems of the 7th Experimental Physics Olympiad, Skopje, 2019 / Todor M. Mishonov, Riste Popeski-Dimovski, Leonora Velkoska, Iglika M. Dimitrova, Vassil N. Gourev, Aleksander P. Petkov, Emil G. Petkov, Albert M. Varonov

HISTORY OF EDUCATION: BULGARIAN EDUCATIONAL HISTORY

488 – 495 Училищната химическа лаборатория: получаване на кислород [School Chemistry Laboratory: Oxygen Production] / Б. В. Тошев / B.V. Toshev

496 – 504 Ехо от миналото: активното училище [Echo from the Past: the Active School] / Б. В. Тошев / B.V. Toshev