Нагласи на учениците за учене по химия: характеристики, фактори и инс­трументи за изследване

Мартина Евгениева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/nat2024-3-4.07

Резюме. Нагласите на учениците се определят като един от основните фактори за повишаване на постиженията в обучението по химия и избор на професионална реализация в тази област…

Hybrid, Blended, and Hyflex Learning as Future Models for Education

Snejana Dineva

Trakia University of Stara Zagora

https://doi.org/10.53656/nat2024-3-4.01

Abstract. The education system continuously adapts to address abnormal social fluctuations such as pandemic lockdowns, climate change, disasters, and social distractions during war, migration, and more…

Неформалното образование по биология през „погледа“ на ученици, учители и родители

Иса Хаджиали

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/nat2024-3-4.03

Резюме. В статията са представени резултати от актуално анкетно проучване на ученици, учители и родители върху неформалните образователни дейности…

Видео експериментът в обучението: модел за приложението му при изучаване на химия и опазване на околната среда

Йорданка Стефанова,

Стоянка Николова,

Десислава Иванова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/nat2024-3-4.06

Резюме. В настоящата работа е поставен акцент върху видео експеримента в обучението. Обосновано е неговото прилагане в обучението по химия и опазване на околната среда…

STEM образование: подобряване на компетентностите на учениците чрез иновации в урока „Хранене и здраве“ в V клас

Дамяна Грънчарова,

Сануш Лапандова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/nat2024-3-4.05

Резюме. Статията се фокусира върху значението и предимствата на STEM образованието, като подчертава практичното учене, критичното мислене и приложението на научни концепции…

Teaching for a Sustainable Future: Case Studies from the Green Schools Project in Bulgaria

Lachezar Afrikanov

New Bulgarian University

https://doi.org/10.53656/nat2024-3-4.04

Abstract. This article examines the implementation and impact of green education activities in primary schools across Bulgaria, as part of the Green Schools Project, supported by Erasmus+ Programme…

Ролята на Университетската ботаническа градина – София, за популяризиране и изучаване на растителното биоразнообразие

Юлияна Атанасова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

Университетска ботаническа градина – София

https://doi.org/10.53656/nat2024-3-4.08

Резюме. В статията са представени кратки сведения за основаването, устройството и разнообразието на растителните колекции в Ботаническата градина на СУ „Св. Климент Охридски“ в София…

Evaluating the Efficacy of Water Alternating Gas Injection Technique in the Upper Jurassic Hydrocarbon Reservoirs, Considering Saturation Pressure

Meil Hofmann1), Sudad H. Al-Obaidi2), Wang J. Chang3)

1,2)Mining University (Russia)

3)University of Xidian (China)

https://doi.org/10.53656/nat2024-3-4.02

Abstract. A tertiary method of enhanced oil recovery (EOR) based on the water-gas alternating injection process (WG) is examined in this article based on the ratio between saturation pressure and reservoir pressure…

